İyi Parti'nin Balıkesir adayı İsmail Ok

İyi Parti'nin Büyükşehir adayı İsmail Ok oldu. Balıkesir İyi Parti teşkilatlarının İsmail Ok ismini genel merkeze teklif etmeleri üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından açıklanan İsmail Ok, partililerce de kabul gördü. İyi Parti Balıkesir Milletvekili olan İsmail Ok, "Bugün adımız açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün Ankara'dayım. Balıkesir'e gelerek çalışmalara başlayacağım" dedi.

İsmail Ok Kimdir

1964 yılında Balıkesir'in Kepsut ilçesi Hotaşlar köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde tamamladı. 1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi'ne girdi. Buradan, 1982'de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu. Aynı yıl üniversite sınavına girerek, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü'nü kazandı. 1987'de mezun olduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında Bursa-Yenişehir`de Sivil Savunma Memuru olarak görev yaptı. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenlik görevinden, 01 Aralık 2008 tarihinde istifa etti. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi'nde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Balıkesir Belediye Başkanı oldu. 1994-1999 yılları arasında Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-2004 yılları arasında ise, Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. İsmail Ok, evli, iki erkek çocuk babası ve İngilizce bilmektedir.