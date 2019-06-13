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İyot yetersizliğine karşı yürüdüler

Susurluk’ta fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında İyot yetersizliği yürüyüş düzenlendi.

Susurluk'ta fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında İyot yetersizliği yürüyüş düzenlendi.


Susurluk Sağlık Müdürlüğü "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında obezitenin önlenmesine yönelik "Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması" programı kapsamında Susurluk İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “ İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası Teması” uyarınca İyot yetersizliğinin sebep olduğu hastalıklar ve iyotlu tuz tüketmemiz konusunda Susurluk Kaymakamı Osman Ateş başkanlığında, Belediye Başkanı Nurettin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Kestane ve Bölge Trafik Amiri İsmail Aydın ve kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarının katılımıyla Garaj Mevkinden Adnan Menderes Parkına kadar olan mevkide yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş esnasında halk ve esnaf ziyaret edilip iyot yetersizliği ve hastalık hakkında bilgilendirme yapıldı.

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