İzmir İstanbul otobanında trafik kazası: 5 yaralı

İzmir İstanbul otobanı, Balıkesir’in Susurluk ilçesi sınırları içinde yağış sebebiyle yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
İzmir İstanbul otobanı, Balıkesir'in Susurluk ilçesi sınırları içinde yağış sebebiyle yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
Susurluk ilçesinden geçen İstanbul İzmir otoyolunun Bursa istikameti Yahyaköy viyadüğünde meydana gelen tek taraflı trafik kazasına aynı araçta bulunan ve isimleri tespit edilemeyen 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye birimlerince trafik kazasına müdahale edilirken, yaralılar 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi.