İzmir-İstanbul yolu çift yönlü trafiğe açıldı

Balıkesir'i etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan İzmir-Bursa kara yolunun Susurluk mevkii 15 saati aşkın süre sonunda araç geçişine çift yönlü açıldı. Kar yağışı boyunca İzmir-Bursa kara yolunda mahsur kalan araçlar gidecekleri yöne doğru yolculuklarına başlarken, yolda yapılan çalışmaların ardından ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı gözlendi.

Yoğun kar yağışı yüzünden trafiğe kapanan İzmir-Bursa-İstanbul kara yolu dün gece yarısından itibaren çift yönlü ulaşıma açıldı. Bugün gündüz saatlerinde İzmir-Bursa yolunun Susurluk mevkiinde trafiğin aktığı görüldü. İki gündür kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçlarla trafiğe çıkmasına izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar yolculuklarına devam etti.