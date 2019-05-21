İzmir'a atanan Sağlık Müdürü Öztop'a veda yemeği

İftar yemeği öncesi söz alarak duygularını ifade eden İl Sağlık Müdürü M. Burak Öztop, "Öncelikle bu akşam beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Büyük bir heyecanla Balıkesir'e geldim. Eğer ki herhangi bir şekilde istemeyerekten de olsa gönlünü kırdığım varsa hakkını helal etsin. Balıkesir'de görev yapmak gerçekten çok büyük bir mutluluktu benim için. Çalıştığım insanlar güzelse ortam güzel olur, ben hep güzel insanlarla çalıştım ve şuan burada olmaktan çok mutluyum. Mesleğimi dolu dolu yaşadım. Sağlık adına hep birlikte çok güzel işler çıkarttığımıza inanıyorum, uzakta olsam da hep yanınızda olacağım, yolunuz düştüğü takdirde her zaman size ağırlamaktan mutluluk duyacağım" dedi.

Vali Yazıcı, "Öztop ile başarılı bir çalışma ortamı yaşadık"

Yemekte bir konuşma yapan Vali Yazıcı ise, İl Sağlık Müdürü M. Burak Öztop ile birlikte çalıştıkları süre zarfında sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Ersin Yazıcı konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "İl Sağlık Müdürümüz M. Burak Öztop'a yeni görev yerinde başarılar diliyorum, kendisiyle çok başarılı ve keyifli bir çalışma ortamı yaşadık. Müdürümüze Balıkesir'e yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki gittiği yerde de burada gösterdiği performansı ve başarıyı gösterecektir. İl Sağlık Müdürümüzün gittiği yer çok uzak değil. Her ne kadar ilimizden tayini çıksa da onun gönül bağının burada olduğuna inanıyoruz. Sağlık sektörünün başındaki yönetici arkadaşımız, değerli yardımcılarıyla birlikte teslim aldıkları hizmet bayrağını daha iyi yerlere yükseltmek için gayret sarf ettiler. Güzel işlere, faydalı işlere, hayırlı işlere imza attılar. Üstlendiği görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için gayret sarf eden bir arkadaşımızdı. Özel yaşamında ise sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Programda Vali Ersin Yazıcı, yaptığı hizmetler anısına İl Sağlık Müdürü M. Burak Öztop'a başarı belgesi verdi.

İftar programı sonrası İl Sağlık Müdürü M. Burak Öztop veda yemeğine gelen misafirler ile tek tek vedalaşarak helallik istedi.

Düzenlenen iftar yemeğine Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı, Alpaslan Kaplan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel, İş-Kur İl Müdürü Nazım Balcı, SGK İl Müdürü Muhammet Sıddık Polat, İl Sağlık Müdürü M. Burak Öztop ile Sağlık Başkanları katıldı.