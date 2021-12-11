İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'den Edremit'te gelen kadın, polisin takibi sonucu kuyumcuları dolandıramadı

Balıkesir’in Edremit ilçesine İzmir’den kuyumcuları dolandırmak için geldiği ileri sürülen kadın polise suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine İzmir'den kuyumcuları dolandırmak için geldiği ileri sürülen kadın polise suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuyumcular Çarşısına İzmir ilinden gelerek kuyumculardan sahte altın bozdurarak dolandırıcılık istihbaratı üzerine Edremit polisi alarma geçti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğlen saatlerinde sarraflar çarşısında bulunan bir kuyumcuda sahte altın bileklik bozdurduktan sonra başka bir kuyumcuda da yine sahte altın bileklik bozdurmak isteyen Tuğçe K. (25) isimli kadını suçüstü yaparak yakaladı. Şüpheli kişinin yapılan üst aramasında; altın görünümlü sahte küpe, sahte bir adet gümüş yüzük, iki bin 650 lira para, 2 adet sahte altın bileklik ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli kadın adliyeye sevk edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.