İzmir'den gelip Burhaniye'de tohum takası yaptılar

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Şenliğinde stant açan İzmirli konuklar, tohum takası yaparken, yerli tohumlar konusunda da bilgilendirme yaptılar.

BAÇEM'de çok sayıdaki yerel tohumu tanıtan Selma Ay başkanlığındaki İzmir Yerel Tohum Derneği, yerel tohumları kullanmanın önemini anlattı. Derneği geçen yıl kurduklarını anlatan başkan Selma Ay, kısa zamanda 23 bin üyeye ulaştıklarını söyledi. Derneğin kurucuları arasında Prof.Dr.Tayfun Özkaya, Dr.Fisun Tezan ve Dr.Gün Kırcalıoğlu'nun da bulunduğunu anlatan Selma Ay, “Amacımız yerel tohumları, ehil ellerde temiz toprak, temiz su, ve temiz hava ile buluşturarak üretilmesi ve yaşatılmasıdır. Bunların gelecek nesilleri aktarılmasını istiyoruz. Tarlası olanlara tohum veriyoruz. Yerel tohum sağlıklı besin ve sağlıklı nesil diye yola çıktık. Yurdumuzun değişik yerlerinde stant açarak tohum takası yapıyoruz. Şimdi ise 3 gün Burhaniye stant açtık. Yerel tohumların yayılmasını istiyoruz. Derneğimiz geçen yıl kurulmasına rağmen, şimdiden 23 bin üyeye ulaştık” dedi.