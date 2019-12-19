İzmir'in dağlarını Burhaniyeli gençler yeşillendirecek

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri "Bubyo Nefes Oluyor" isimli projeyi hayata geçirdiler. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban önderliğinde "Takım Çalışması" dersinde bir araya gelen öğrenciler İzmir'in Karabağlar mevkiinde çıkan yangının ardından bölgenin tekrar ağaçlandırılması için çalışma başlatan TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulundular.

Takım arkadaşları olarak bir araya gelen Uluslar arası Ticaret bölümü 3. Sınıf 1. Öğretim öğrencileri çevreyi bu proje hakkında bilinçlendirerek bir çok sponsor ve destek buldular. Birbirleri ile organize olarak çalışan 7 öğrenci 120 adet fidan bağışı toplayarak Tema Vakfına destek olurken, sosyal medya adreslerinden topladıkları bağışlar hakkında insanları tekrardan bilgilendirdiler.

Grubun sözcüsü Tuğba Küçük, "Takım demek bir bütün olmak demek iletişimi kesmemek, verilen sorumlulukları eksiksiz tamamlamak demek. Biz bu projeye gönül verdiğimizde belirlediğimiz hedefe ulaşamayacağız diye çok endişelendik. Herkes büyük bir ilgi ve alaka ile projeye tutundu ve insanların güvenini sağladık. Sosyal medyadan bizi takip etmelerini sağladık. Burhaniye halkına ve öğretmenimiz Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'a takım arkadaşlarımız olarak çok teşekkür ederiz. Bize bu yolda öncülük edip bu projeyi hayata geçirmemizi sağladı" dedi.

Takım üyesi Musa Mert Mertol'da, “Biz bu projeyi yaparken yapabileceklerimizin sınırını keşfettik. Herkese çok teşekkür ederim sayenizde Bubyo nefes oldu" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise, "Öğrencilerimize bölgeden ilgi ve alaka çoktu. Herkes elinden geldiğince destek olmaya çalıştı. Ben inandım, onlar başardılar. Umuyoruz ki bu proje herkese umut ve geleceğimize nefes olur. Takım Çalışması dersi sayesinde Bubyo ruhunu İzmir'de de yaşattık” dedi.