İzmirli depremzedelerden teşekkür

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında meydana gelen evlerini tamamen yitirmiş Balıkesirli mağdur ailelere ulaşıp mağduriyetlerini gidermeye çalışan İzmir Balıkesirliler Derneği, depremde zarar gören ailelere yardım elini uzatan Almanya ve Balyalı yardımseverlere teşekkür etti.

İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı Erkan Uzun "yaşanan deprem, bizlere yardım eden tüm vatandaşlarımıza ve Balıkesirliler derneklerine teşekkür ediyoruz. Deprem sonrası mağdur olan depremzedelere tüm halkımız ve özellikle Balıkesirliler Dernekleri deprem sonrası yaralarımızı sarmak için seferber oldular. Özellikle yurt dışında yaşayan Almanya Balıkesirliler Derneği Başkanımız Kemal Kanıkurumaz İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında arayıp geçmiş olsun dileklerini iletip yaşanan mağduriyetler ve hemşerilerimiz hakkında bilgi alarak yapılan çalışmalara katkıda bulunmak istediklerini belirtmesi ile Almanya Balıkesirliler Derneğini temsilen Ramazan Köyden, Emin Kuşçu ve Selayi Ergin derneğimizi ve deprem bölgesini ziyaret edip mağdur hemşerilerimiz ve vatandaşlarımız için temin edilen eşyalar konusunda destekte bulunup çalışmaları yerinde takip ettiler. Temin ettikleri eşyalar ailelerimize teslim edildi. Almanya Balıkesirliler Derneğini yönetim kurulu Başkanı Kemal Kanıkurumaz başta olmak üzere yönetim kurulu ve üyelerine samimiyetleri hassasiyetleri için sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Bir teşekkürde Balya Halkına

İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı Uzun sözlerinin devamında da "Balyalı hemşerilerimizin İzmir'de deprem mağdurlarına ve vatandaşlarımız için gönderdiği özel eşyalar ailelerimize teslim edilmiştir. Hassasiyetleri ve yakınlıkları için İzmir de yaşayan hemşerilerini unutmayıp yanında olan Balya Belediye Başkanımız Orhan Gaga ve Balyalı tüm hemşerilerimize İzmir Balıkesirliler Derneği yönetim kurulu arkadaşlarımız ve üyelerimiz adına teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.