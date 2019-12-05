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Jandarma 1 ayda 986 şüpheliyi yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 ay içerisinde Bin 221 olaya müdahale ederek, 986 şüpheliyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 01-30 Kasım 2019 tarihleri asayiş suçlarının önlenmesi, ortaya çıkarılması ve suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik olarak icra edilen faaliyetlerde; 8 bin 729 devriye faaliyeti gerçekleştirirken, bin 221 olaya müdahale edip, 986 şüpheli yakaladı. Jandarmanın devriye faaliyetleri esnasında 78 bin 327 araç sorgulanıp, aranma kaydı bulunan 8 araç yakalandı.


Jandarmanın 1 aylık devriyeleri sırasında 112 bin 306 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 239 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Ayrıca çeşitli suçlarda kullanılan 101 araç, 11 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği, 5 kesici/delici alet ve 208 mermi/fişek ele geçirildi.

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