Jandarma 17 mülteci yakaladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 17 mülteci Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isterken jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Edremit'te İlçe jandarma Komutanlığı devriyeleri, Narlı Mahallesi Ayvalıburun mevkiinden Midilli'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan Afgan uyruklu 17 kişiyi ve organizatörü tespit etti. Yapılan çalışmada organizatör M.B. ile fiber bir tekne ile kaçmak isteyen 6'sı erkek, 4'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere toplam 17 Afganistan uyruklu mültici yakalandı. Yakalanan kaçaklar, Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör M.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.