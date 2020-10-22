Jandarma 18 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda 18 şüpheliyi yakalarken, çok sayıda uyuşturucu madde, sahte alkol, silah ve fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yaparak gençlerimizi zehirleyen suç örgütlerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonlar sonucunda; 780 gram esrar, 0,13 gram metamfetamin,126,75 litre sahte alkol, 50 litre etil alkol, 20 adet aroma verici, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet fişek, 1 adet şarjör ve 1 adet kesici delici alet ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak yakalanan 18 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli makamlara sevk edilerek haklarında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.