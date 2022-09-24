İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma 2 bin 258 litre kaçak içkiye el koydu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi göz altına alındı


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesinde sahte, kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin işyerinde yapılan aramada; 2 bin 228 litre şarap, 20 litre rakı ve 10 litre etil alkol olmak üzere toplam 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Y.K. gözaltına alındı ve hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.