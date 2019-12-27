Jandarma 343 aranan şahsı yakaladı

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 343 kişi ve çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ile kaçak içki ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, yılbaşı öncesi sahte içki üreten ve piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik yapılan faaliyet ve operasyonlar sonucunda; 95 bin 577 şahıs sorgulandı, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 343 şahıs yakaladı. Jandarma ekipleri trafik uygulaması sırasında 76 bin 354 araç kontrol edilirken bin 992 adet araca 903 bin 485 TL trafik cezası uygulandı. Operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 98 adet muhtelif fişek ve 8 adet kesici delici alet ele geçirildi. Jandarma ekipleri ayrıca 483 gram esrar, 47 adet uyarıcı hap, bin 20 gram skunk, 102 gr kokain, 10 gram bonzai, 809 bin 20 adet kaçak sigara, 752.5 kg tütün, 2 bin 773) litre kaçak içki ele geçirilmiş ve 16 şahıs hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.