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Jandarma 45 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları ’Aranan Şahıslara Yönelik’ uygulamada çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Aranan Şahıslara Yönelik' uygulamada çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uygulanan "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 23 bin 682 kişi sorgulandı. Jandarma ekipleri Ayvalık ilçesinde 5, Bandırma ilçesinde 2, Bigadiç ilçesinde 3, Edremit ilçesinde 15, Erdek ilçesinde 1, Gömeç ilçesinde 6, Gönen ilçesinde 1, İvrindi ilçesinde 5 ve Karesi ilçesinde 7 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 45 şahıs yakalandı.

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