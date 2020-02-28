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Jandarma aranan 16 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı Huzur ve Güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı Huzur ve Güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında;


11 bin 74 kişiye GBT uygulaması yaparken, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Erdek, Karesi ve Manyas ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 16 şahıs gözaltına aldı.


Bu uygulama esnasında; 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan aranan şahıslar Adli makamlara sevk edildi.

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