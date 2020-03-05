Jandarma aranan 33 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada çeşitli suçlardan aranan 33 kişiyi ele geçirdi. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 6 bin 479 kişiye GBT sorgulaması yaptı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; il genelinde yaptıkları uygulamaya; 62 unsur, 245 personel ve 1 köpek arama unsuru katılımı ile icra edilen "Yol Emniyet ve Kontrol Uygulaması" kapsamında; 27 sabit uygulama noktasında yapılan uygulama neticesinde 6 bin 479 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 33 şahıs yakalandı ve 8 şahsa 935 TL idari para cezası uygulandı. Jandarmanın trafik yönünden yaptığı uygulama ise 2 bin 668 araç kontrol edildi. 15 araca 9 bin 620 TL idari para cezası uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi.