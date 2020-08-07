Jandarma aranan 349 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 1 ayda il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 349 kişiyi yakaladı. Yapılan operasyonlarda 68 bin araç kontrol edilirken 2 bin 394 araca idari para cezası uygulandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silahta ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Temmuz ayı boyunca “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; 97 bin 203 kişi sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 349 kişi yakalanırken,, 271 kişiye idari işlem yapıldı. Jandarma ekipleri yakalanan şahıslara 333 bin 587 TL idari para ceza uyguladı. Jandarma Trafik ekipleri de son 1 ayda

68 bin 421 aracı kontrol ederken, 2 bin 394 araca 1 milyon 361 bin 806 TL idari para cezası uygulanarak, 489 araç trafikten men edildi. Jandarma ekipleri bu faaliyetler esnasında; 3 kilo 593 gram kubar esrar, bin 256 kök kenevir, 49 adet sentetik uyuşturucu hap, 11 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, 87 gram salvie otu, 5 bin 600 adet sigara veya makaron, bin 400 kg tütün, 483 litre içki, 28 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet kesici delici alet ve 48 adet fişek ele geçirilmiş, yakalanan aranan şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir.

Ayrıca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Bigadiç ve Karesi İlçelerinde 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldığı açıklandı.