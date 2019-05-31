Jandarma çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Aranan Şahıslar ve Araçların Yakalanması"na yönelik icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetleri esnasında;1'i kayıp şahıs, 2'si açık cezaevi firarisi, 3'ü yabancı uyruklu şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 63 şahıs ile yakalama kaydı bulunan 11 araç yakalandı. Bu operasyon esnasında jandarma ekipleri 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet yasak yayın ele geçirildi.

Yakalanan ve aranan şahıslar ile ele geçirilen suç eşyaları Adli makamlara sevk edilmiş, araçlar ise ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilerek yediemin oto parklarına teslim edildiği öğrenildi.