Jandarma çevreyi kirletenlere savaş açtı

Balıkesir'de jandarma çevreyi kirleten şahıs hakkında yasal işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de çevreyi kirleten bir şahıs jandarma tarafından tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri Kabaklı ve Dereçiflik mahallelerinin arasında bulunan Orta Tepe mevkisine kimyasal toz boya döküldüğünü tespit etti. Döküntüler de yapılan incelemede çuvalların üzerinde bulunan etiketlerde bulunan barkotdan ürünün Kocaeli OSB'de faaliyet gösteren fabrikadan bu mamullerin satın alan şahıs tespit edildi.

Balıkesir'de faaliyet gösteren şirketin depo sorumlusu C.K. tarafında Orta Tepe mevkisinde 3 traktör römorku kimyasal toz boyanın döküldüğünü tespit etti.

Jandarma Komutanlığı, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilerek meraya dökülen atık kimyasal maddelerden numune alınması ve atık kimyasal maddelerin meradan kaldırılması sağlandı.

Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak C.K. hakkında "Çevrenin Kasten Kirletilmesi" suçundan yasal işlem başlatıldı.