Jandarma ekipleri Karesi'de kaçak kazı yapan 8 kişiyi yakaladı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 8 kişi kepçe ve kazma küreklerle birlikte suç üstü yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Karesi İlçesi Kavaklı kırsal Mahallesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine bölgede yapılan kontrollerde Ş.Ç, T.T, ŞT, H.Ş, F.C.O, Y.K, M.Y ve S.Ç isimli şahsılar kepçe ile izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramalarda 2 adet kürek ve 1 adet kazma, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet 9 mm tabanca fişeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 25 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.