İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma ekiplerini görünce silahını tarlaya attı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde üzerinde silah olan vatandaş, jandarma ekiplerini görünce silahını otluk alana attı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde üzerinde silah olan vatandaş, jandarma ekiplerini görünce silahını otluk alana attı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında Bigadiç ilçesi Simav Çayı kenarında şüpheli hareketler sergileyen Y.G.'nin üzerinde arama yapıldı. Şahsın üzerinden şüpheli herhangi bir şey çıkmazken, çevrede yapılan incelemede yol kenarına otlar içine atılmış 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla Y.G. hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.