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Jandarma gümrük kaçağı lüks aracı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri yol denetiminde yurt dışından kaçak olarak sokulduğu belirlenen lüks araca el koydu.

Balıkesir'de jandarma ekipleri yol denetiminde yurt dışından kaçak olarak sokulduğu belirlenen lüks araca el koydu.


Edinilen bilgiye göre Sındırgı ilçesinde yapılan yol denetimlerinde yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen Bulgaristan plakalı lüks otomobili yakaladı. Adli makamlardan alınan talimat ile aracı kullanan B.K. hakkında kaçakçılık kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapılırken, yakalanan Bulgaristan plakalı lüks araç Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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