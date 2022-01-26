Jandarma güvenlik kontrollerinde aranan 29 kişiyi yakaladı

Jandarma ekipleri Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Kepsut, Marmara Adası, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak adına çalışma ve yol denetimi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada Altıeylül'de 3, Bandırma'da 3, Burhaniye'de 4, Edremit'te 7, Kepsut'ta 3, Marmara Adası'nda 2, Sındırgı'da 2 aranan şahsı yakaladı. İl merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonlarda ayrıca 4 av tüfeği ve 1 de tabanca ele geçirildi.