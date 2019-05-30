Jandarma kablo hırsızlarını yakaladı

Dursunbey'de Türk Telekom'a ait direklerden kablo çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey'de jandarma ekipleri kablo hırsızlığını önlemek amacıyla havai telefon hatlarının bulunduğu bölgelerde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; Gökçedağ mahallesi yolunda seyir halinde olan ve durumundan şüphelenilen 10 plakalı aracı durdurarak yaptığı kontrolde araç içinde Türk Telekom'a ait kabloların olduğunu görünce adli makamlardan aldığı arama kararı sonrası M.U.'nun 10 plakalı aracında yaptığı aramada 480 metre kablo, kablo kesmekte kullanılan demir makas, matkap,bel kemeri ve eldiven ele geçirdi. Hırsızlık olayını yapan M.U. kabloları Gökçedağ ve Selimağa mahallelerinde Türk Telekom'a ait havai hattan keserek, çaldığını belirledi. Adli makamların talimatıyla 10 plakalı araç ile çalıntı telefon kabloları ve suçta kullanılan malzemeler muhafaza altına alınarak M.U. şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.