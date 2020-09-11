Jandarma kayıp koyunları bularak sahibine teslim etti

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otlattığı koyunları kaybeden çobanın imdadına jandarma yetişti. Jandarma ormanlık alanda kaybolan 70 koyunu bularak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Savaştepe ilçesi Karaçam mahallesinde ikamet eden R.G. Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurup 70 küçükbaş hayvanın Karaçam mahallesindeki ormanlık arazide kaybolduğunu belirterek başvuruda bulundu. Olay ile ilgili olarak, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından yapılan detaylı saha araştırmaları sonucunda kayıp hayvanların tamamı bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. R.G. kendisine yardımcı olan jandarmaya teşekkür etti.