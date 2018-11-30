Jandarma koyun hırsızlarını yakaladı

Balya ilçesinin Ilıca nahiyesinden 20 küçükbaş hayvan çalan hırsızlar Susurluk'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Balya Jandarma Komutanlığını Ilıca mahallesinden telefon ile arayan bir şahıs ağılından 20 küçükbaş hayvan hırsızlığı olduğunu bildirmesi üzerine, jandarma olay yeri ve yol güzergahında bulunan kameraların incelemesi sonrası hayvan hırsızlarının 20 küçükbaş hayvanı bir süre yaya götürerek, panelvan cinsi bir kamyonete yüklenmek suretiyle Susurluk ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

Jandarma ekipleri adli makamlardan aldıkları arama kararı ile Susurluk Karapürçek mahallesinde Ç.K.'nın ağıla yaptıkları operasyonda Ilıca mahallesinden çalınan 16 ve Bandırma ilçe merkezinden çalınan 9 adet toplam 25 adet küçükbaş hayvanı sahiplerine teslim edildi. Jandarma hırsızlık olayına karışan Ç.K.'yı gözaltına alarak, hakkında yasal işlem başlattı. Soruşturma sırasında hayvan hırsızlığını gerçekleştiren 3 kişi tespit edilmiş, şüphelilerin aranmasına devam edildiği öğrenildi.