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Jandarma okul servis araçlarını denetledi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, il genelinde okul servis araçlarını denetledi.

Denetlenen 610 servis aracından 6'sı trafikten men edildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmesi maksadıyla denetim yapıldı. Okul taşıtlarında öğrencilerin güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için yapılan trafik denetimi sonucunda 610 okul servis aracı denetlenirken, 21 araca 5 bin 53 TL idari para cezası uygulandı. Eksiklik tespit edilen 6 araç trafikten men edildi.

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