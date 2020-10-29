Jandarma silah taşıyan 5 kişiyi gözaltına aldı

Şüpheli şahıslarda yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 av tüfeği, 6 fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında; Gönen ilçesi Sarıköy mahallesinde 17 plakalı araç içerisinde bulunan D.A., E.Y. ve K.E. isimli şahısların araçlarında ruhsatsız silah bulundurduklarına dair istihbari bilgi alınmıştır. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama sonucunda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet sustalı bıçak, Edremit ilçesi Zeytinli mahallesinde şüpheli hareketlerde bulunan İ.E.'nin yapılan kaba üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek ve 1 adet bıçak ve Bigadiç ilçesi Aşağı Göcek mahallesinde şüpheli hareketlerde bulunan M.V.'nin yapılan kaba üst aramasında; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adli makamların talimatıyla D.A., E.Y., K.E. ve İ.E. isimli şüpheli şahıslar hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılırken, M.V. isimli şüpheli şahsa ise “2521 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.