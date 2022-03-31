Jandarma trafiği havadan drone ile denetledi

Balıkesir'de Trafik Jandarma ekipleri yoğunluk yaşanan ana yollarda trafiği drone ile havadan denetledi. Kurallara uymayan araçların sürücülerine jandarma trafik ekipleri idari para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bağlı drone sistemli Trafik Timi tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergâhlarda ve trafik kazalarının yoğunlaştığı bölgelerde ve mahalle yollarında trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücülerin trafik, kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve kaza sonucundan meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla “Drone ile Havadan Trafik Denetimi” faaliyeti icra edildi. Yapılan denetimler sonucunda Drone ile 23 saat uçuş gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerinde 3 bin 125 araç kontrol edilerek, 76 araca 24 bin 136 TL idari para cezası uygulandı.