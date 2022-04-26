Jandarma Trafik Ekipleri denetimleri hızlandırdı

Özellikle emniyet kemeri başta olmak üzere, tarımın yaygın olduğu ilçe de traktörlerin sigorta ve fenni muayeneleriyle ilgili denetimlerini sürdüren Jandarma Trafik Tim Komutanlığı bayrama kadar ve bayramda da vatandaşların ve sürücülerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine ulaşabilmeleri için denetimlerini sürdüreceklerini belirttiler. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri sürücülerin genel de kurallara uyduklarını ama yine de özellikle emniyet kemeri konusunda zafiyetin olduğunu belirterek, oysa emniyet kemerinin kendi can güvenlikleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptılar.