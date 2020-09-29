Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 176 şüpheli şahsa işlem yaparken, çok sayıda uyuşturucu madde ve 12 ateşli silah ile 1 çalıntı araç yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Balıkesir ili genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile genel asayiş hizmetlerine yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde; 963 şahıs kontrol edilmiş, 176 şüpheliye işlem yapıldı. Jandarma ekipleri bu faaliyetler esnasında 16 gram metamfetamin, 15 adet sentetik uyuşturucu hap, 786 gram kubar esrar, 2 gram skunk, 43 kök kenevir bitkisi, 4 adet tabanca, 3 adet şarjör, 8 adet av tüfeği ve 1 adet çalıntı araç ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.