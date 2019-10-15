Jandarma uygulamasında aranan 23 kişi yakalandı

Jandarma ekipleri uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakaladı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl genelinde 166 ekip, 509 personel ve 2 köpek unsurun katıldığı Huzur ve Güven uygulamasında; 96 metruk bina, 78 park bahçe, 581 umuma açık yer, 159 okul, üniversite ve öğrenci yurdu çevresi kontrol edildi. Uygulama esnasında 2 işletmeye 172 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri 366 okul servis aracı olmak üzere 2 bin 77 araç kontrol edilmiş, 113 araca 49 bin 410 TL idari para cezası uygulanmış, 31 araç trafikten men edilirken, arama kaydı bulunan 2 araç yakalandı. Uygulama esnasında 7 bin 358 şahıs sorgulanmış, 1 kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalanırken, 15 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, 2 bin 708 TL idari para cezası uygulandı. 1 şahısta gözaltına alındı. Uygulama esnasında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.