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Jandarmadan 18 adrese eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

Jandarma, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 15 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, yağma, ateşli silahla yaralama ve tehdit suçlarını örgütlü bir şekilde işleyen A.S., T.A., Y.K., B.A., B.D.A., S.O., S.S., B.K., E.D., M.D., B.K., O.K., A.D., R.Ç. ve O.K. isimli 15 şüpheliye ait 18 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda; 136 gram kubar esrar, 247 kök kenevir bitkisi, 225 gram metamfetamin, 107 adet sentetik uyuşturucu hap, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet tabanca, 48 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği, 6 adet bıçak, 11 adet bir dolarlık banknot, 1 adet 50 dolarlık banknot ve suçtan elde edilen 22 bin lira para ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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