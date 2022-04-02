Jandarmadan 18 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de jandarma asayiş ve Trafik Timleri il genelinde huzur operasyonları düzenledi. Asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, Trafik Timleri de bin 171 aracı kontrol ettiler.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen ve Karesi ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 51 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, il genelinde bulunan cadde ve sokaklarda şehiriçi yolcu taşıyan araç sürücülerini, trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazası sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, "Şehiriçi Yolcu Taşıyan Araçlar ve Sürücülere Yönelik Özel Trafik Denetim” yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda bin 171 araç kontrol edilmiş, 10 araca, 10 bin 339 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün belgesi geçici olarak el konuldu.