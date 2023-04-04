Jandarmadan 23 şahsa organize suç operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları organize suç ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şahsı yakalarken, uyuşturucu madde ve ateşli silah, çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik il genelinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 23 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 kilo 49 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 9 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 129 adet fişek, 33 adet silah parçası, 28 adet senet ve doküman, 3 adet cep telefonu ile 2 adet bilgisayar ele geçirildi. Olaylara karışan 23 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.