Jandarmadan 3 bin 564 araca trafik denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde bölgesel özel denetim gerçekleştirdi. Operasyonlarda 3 bin 564 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 148 araca toplam 75 bin 380 lira idari ceza uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgemizde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; Balıkesir genelinde “Bölgesel Özel Denetim-12” faaliyeti icra edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı bölgesel denetimler kapsamında; radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, bin 24) araç kontrol edilmiş olup, 40 araca 15 bin 870 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 584 motosiklet kontrol edilerek 18 motosiklete 6 bin 437 TL. idari para cezası uygulanarak, 2 motosiklet trafikten men edildi. Traktör ve Tarım İşçisi Taşıyan araçların denetimi sonucunda, 578 araç kontrol edilmiş olup, traktör sürücülerine cezai işlem yapılmadı.

Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi sonucunda, 218 yolcu otobüsü kontrol edilmiş olup, 6 otobüse bin 76 TL. idari para cezası uygulanarak, 2 otobüs trafikten men edildi.

Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 232 denetim yapıldı ve 46 kişiye 27 bin 716 TL. idari para cezası uygulanarak, 9 araç trafikten men edildi.

Tarım İşçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda, 607 araç kontrol edilmiş olup, 16 araca 4 bin 10 TL. idari para cezası uygulanarak, 6 araç trafikten men edildi.

Alkol denetimi sonucunda, 275 araç kontrol edilmiş olup, 22 araca 23 bin 271 TL. idari para cezası uygulanmış, 10 araç trafikten men edilerek, 7 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.