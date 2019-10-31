Jandarmadan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde jandarma ekipleri 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarmanın eş zamanlı operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Dursunbey İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 4 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda İstasyon Mahallesinde ikamet eden M.Y.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 150 gram kenevir tohumu ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve G.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulunarak muhafaza altına alındı. Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak M.Y.K. ve G.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.