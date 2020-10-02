Jandarma'dan 6 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Örgütün emniyet yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde 7, İstanbul'da 1, İzmir'de 1, Amasya'da 1, Erzurum'da 1, Bolu ve Iğdır'da 2 kişi olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 1'i aktif, 8 ihraç toplamda 9 polis memuru, aktif görevde olan 1 Astsubay, emekli bir Öğretmen, 1 veteriner ve 1 sağlık teknikeri gözaltına alındı. Şahısların örgüt imamları ile irtibatlarının olduğu, örgütün mahrem yapılanmasında bulundukları, örgüt evlerinde kaldıkları ve örgüt adına abilik yaparak toplantılara katıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor.