İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan 6 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Örgütün emniyet yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde 7, İstanbul'da 1, İzmir'de 1, Amasya'da 1, Erzurum'da 1, Bolu ve Iğdır'da 2 kişi olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 1'i aktif, 8 ihraç toplamda 9 polis memuru, aktif görevde olan 1 Astsubay, emekli bir Öğretmen, 1 veteriner ve 1 sağlık teknikeri gözaltına alındı. Şahısların örgüt imamları ile irtibatlarının olduğu, örgütün mahrem yapılanmasında bulundukları, örgüt evlerinde kaldıkları ve örgüt adına abilik yaparak toplantılara katıldığı tespit edildi.


Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.