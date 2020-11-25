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Jandarmadan 765 motosiklete denetim

Balıkesir’de jandarma Trafik Timleri il genelinde motosiklet ve Tarım işçilerini taşıyan servis araçlarını denetledi.

Balıkesir'de jandarma Trafik Timleri il genelinde motosiklet ve Tarım işçilerini taşıyan servis araçlarını denetledi. Jandarma ekipleri denetimlerde 765 motosikleti denetlerken 40 motosiklete 19 bin 845 lira idari para cezası uyguladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik kazalarının önüne geçmek maksadıyla, "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi ile Tarım İşçilerini Taşıyan Araçların ve Şoförlerin Denetimi” faaliyeti icra edilmiştir.


Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 765 motosiklet kontrol edilirken, 40 motosiklete 19 bin 845 TL. idari para ceza uygulandı ve 18 motosiklet trafikten men edildi. Jandarma Trafik Timlerinin ayrıca yaptığı tarım işçilerini taşıyan araç ve şoförlerin denetimi sonucunda; 686 araç kontrol edilirken, 45 servis aracına 20 bin 236 TL idari para cezası uygulandı ve 28 servis aracı trafikten men edildi.

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