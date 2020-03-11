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Jandarmadan aranan 22 kişiye operasyon

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları uygulamada 6 bin 934 kişiyi sorguladı. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 22 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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