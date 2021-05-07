Jandarmadan bin 606 motosiklet ve traktöre denetleme

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde Motosiklet ve traktörler yaptıkları denetlemelerde toplam bin 606 motosiklet ve traktörü denetlerken, 54 araç sürücüsüne 30 bin 425 lira idari para cezası uygularken, 29 traktör ve motosikleti trafikten men ettiler.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, sorumluluk alanında bulunan mahalle yollarında havaların ısınması ile birlikte tarım sezonunun başlamasından dolayı motosiklet ve traktör kullanımında artış yaşanacağı değerlendirildiğinden, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek motosiklet ve traktörlerin karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla, 06 Mayıs 2021 tarihinde "Motosiklet ve Traktör Denetim” faaliyeti icra edildi.

Jandarma Trafik Timlerinin yaptığı motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda; 834 motosiklet kontrol edilmiş, 36 sürücüye 21 pim 1 TL idari para cezası uygulanırken, 20 motosiklet trafikten men edilmiş, 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. Traktör denetimi sonucunda, 772 traktör kontrol edilerek, 18 traktör sürücüsüne 9 bin 424 TL idari para cezası uygulandı ve 9 traktör trafikten men edilirken, 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.