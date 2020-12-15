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Jandarmadan çocuklara oyuncak

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri, sokağa kısıtlama günlerinde, kırsal mahallede yaşayan çocuklara oyuncak dağıttı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri, sokağa kısıtlama günlerinde, kırsal mahallede yaşayan çocuklara oyuncak dağıttı.


Bigadiç'te pandemiyle mücadelede büyük başarı gösteren jandarma ekipleri, sokağa kısıtlama günlerinde, kırsal mahallede yaşayan çocuklara oyuncak dağıttı. Bigadiç'in Yağcılar Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri, ilçeye çok uzak kırsal mahallelerde ikamet eden çocuklara oyuncak dağıttı. Pandemi nedeniyle kısıtlama altında olan çocukları sevindirmek ,aynı zamanda asker ve jandarma aracını görüp kaçan çocuklara devletin şefkatli elini gösterip onların korkmamasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Jandarma tarafından dağıtılan oyuncakları alan çocukların mutluluklarının gözlerinden okundu.

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