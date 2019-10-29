Jandarmadan gece kulübüne operasyon

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarmanın gece kulübüne düzenlediği operasyonda silah ve mermiler ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Erdek ilçesinde, jandarmanın bir gece kulübüne düzenlediği operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör içerisinde toplam 28 adet 9 mm fişek, bant içerisine sarılmış halde 6 adet 9 mm fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıyapıcı Mahallesinde bir gece kulübünde ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine dün gece operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör içerisinde toplam 28 adet 9 mm fişek, bant içerisine sarılmış halde 6 adet 9 mm fişek ele geçirildi. İşletme sahibi olan B. A. ve tabanca sahibi olan İ. D. isimli şahıslar ile ilgili adli ve idari işlemlere başlandığı bildirildi.