Jandarmadan hız yapan 57 araca 25 bin TL radar cezası

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları bölgesel özel hız denetimlerinde bin 396 aracı denetleyip, 57 araca 25 bin 230 lira idari para cezası uyguladılar. Jandarma trafik ekipleri ayrıca motosiklet, tarım araçları, şehirlerarası otobüsleri ve alkol denetiminde yaptı. Kurallara uymayan araç sürücülerine idari para cezası uygularken bir çok aracıda trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgemizde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; “Bölgesel Özel Denetim” faaliyeti icra edildi.

Jandarma ekipleri Radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, bin 396 aracı kontrol ederek, 57 araca 25.230 TL idari para cezası uygularken, 6 aracı trafikten men ederek, 1 sürücün belgesi geçici olarak alındı. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 53 motosiklete 37 bin 26 TL. idari para cezası uygulanarak, 22 motosikleti trafikten men etti.

Traktör ve Tarım İşçisi Taşıyan araçların denetimi sonucunda, 327 tarım aracı kontrol edilmiş olup, traktör sürücülerine “Traktörlerin Karıştığı Kazalar” konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi sonucunda, 197 otobüs kontrol edilerek, 4 otobüse 2 bin 430 TL. idari para cezası uygulandı.

Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 231 denetim yapılarak, 19 kişiye 7 bin 282 TL. idari para cezası uygulanarak, 2 araç trafikten men edildi. Tarım İşçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda, 154 servis aracı kontrol edilmiş olup, 7 servis aracına 2 bin 322 TL. idari para cezası uygulandı. Alkol denetimi sonucunda, 357 araç kontrol edilmiş olup, 19 araca 17 bin 865 TL. idari para cezası uygulanırken, 9 araç trafikten men edilerek, 4 sürücü belgesi geçici olarak alındı.