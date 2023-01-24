Jandarmadan huzur operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Jandarma tarafından yapılan huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede emniyet, asayiş ile, huzur ve güvenin teminini sağlamak amacıyla Güre Mahallesi bölgesinde 8 ekip ve 57 personelin katılımıyla şok huzur operasyonu düzenlendi.

Gerçekleştirilen huzur operasyonunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 12 gr. kubar esrar, 6 gr. metanfetamin, 1 adet siyah metal saplı bıçak ele geçirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.