Jandarmadan Huzur ve Güven uygulaması

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur ve Güven operasyonlarında 30 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 420 personel ve 3 dedektör köpeğin katılımı ile aranan şahısların veya araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla icra edilen Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında; 692 umuma açık yer kontrol edilerek, 2 işyeri hakkında kapatılması için tutanak tanzim edildi. Ekipler ayrıca 157 metruk bina, 142 okul, üniversite ve öğrenci yurdu çevresinde yapılan uygulamada 7 bin 578 şahıs sorgularken çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 30 şahıs yakaladı. Yakalanan şahıslardan 11 şahsa adli ve idari işlem yapılarak bin 278 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma trafik timleri de 337 okul servis aracı olmak üzere 2 bin 760 araç kontrol ederek, 22'si okul servis aracı olmak üzere 59 araca 36 bin 425 TL idari para cezası uygularken, 13 okul servis aracı olmak üzere 31 aracı trafikten men edildi. Uygulama esnasında 1 tabanca ve 15 mermi veya fişek ele geçirildi.