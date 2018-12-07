Jandarmadan huzurlu parklar operasyonu

Aranan 63 kişi yakalandı.

Balıkesir'de jandarma çocukların korunması ve vatandaşların huzur ortamı için 128 ekip ve 532 personelin katılımı ile il genelinde operasyon düzenledi. 3 aşamalı olarak gerçekleşen operasyonlarda 68 yol kontrol ve arama noktası kuruldu. 155 park ve bahçe, 81 metruk bina, 207 okul ve kurs merkezlerinde 7 bin 342 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamada arama kaydı bulunan 63 kişi ele geçirildi. Yakalan bu kişilerden 13 kişiye adli ve idari işlem yapılarak, 4 bin 682 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamanın devamında 289 servis aracı kontrol edilerek, 26 servis aracına 13 bin 26 lira idari para cezası uygulandı ve 3 servis aracı trafikten men edildi. Jandarmanın trafik uygulaması sırasında 2 bin 383 araç kontrol edildi. 84 araca 31 bin 867 lira para cezası kesilirken, 34 araç trafikten men edildi. Ayrıca uygulama sırasında jandarma ekipleri 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 gram esrar ve yasak bölgede avlanmış 50 kilo deniz patlıcanı ele geçirdi.