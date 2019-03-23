İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri kaçak sigara satıcılarına operasyon düzenledi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri kaçak sigara satıcılarına operasyon düzenledi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kepsut ilçesine bağlı Serçeören mahallesinde bir işyerinde kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine Serçeören mahallesinde işletmeciliğini F.Ü.'ün yaptığı markette İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrol esnasında işyerinde bin 860 adet doldurularak içime hazır hale getirilmiş makaron sigara ele geçirildi.


Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak F.Ü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.