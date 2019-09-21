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Jandarmadan kaçak sigara ve tütün operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma kaçak sigara ve tütün operasyonu yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma kaçak sigara ve tütün operasyonu yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bandrolsüz kaçak makaron ve tütün ticareti olaylarına yönelik yapılan çalışmalar esnasında Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesinde ikamet eden S.G. isimli şahsın Bandrolsüz Kaçak Makaron ve Tütün Ticareti yaptığına dair istihbarî bilgi elde edildi.


Elde edilen bu bilgi kapsamında, S.G. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan arama sonucunda 2 Bin 100 adet kaçak sigara ve 25 kg tütün ile aynı şahsa ait depoda yapılan aramada, 400 kg faturasız tütün ve 1 milyon 820 bin adet faturasız makaron ele geçirildi.


Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak S.G. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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